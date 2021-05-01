1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde müdahaleler; 200'den fazla gözaltı

Tam kapanma dönemine denk gelen ve yasaklar gerekçesiyle dışarıda kutlanmasına izin verilmeyen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis müdahalesi yaşandı. Farklı noktalardaki polis müdahalelerinde 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyenlere polis müdahale etti. Taksim'e gitmek isteyen gruplara polis tarafından yapılan müdahalelerde 200'den fazla kişi gözaltına alındı. Polis müdahale sırasında çıkan arbedelerde, protestoculara yönelik orantısız şiddet kullandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplanan, güvenlik güçlerimizce yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 212 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınanların sayısının yaklaşık 230 olduğu duyuruldu.

TIKLAYIN - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi