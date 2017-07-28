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Cumhuriyet davasında Kadri Gürsel'e tahliye, diğer tutuklulara yine cezaevi!

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla beşi tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın üçüncü duruşması sona erdi. Cumhuriyet Yayın Danışmanı Kadri Gürsel'in tahliye edilmesine karar veren mahkeme, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık, muhasebe çalışanı Emre İper ile Twitter’da "Jeansbiri" adlı hesabı kullandığı iddia edilen Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk hâlinin devamına hükmetti. "Sansürün kaldırılışı" ve "Basın Bayramı" olarak kutlanan 24 Temmuz'da başlayan davanın bir sonraki duruşması, 31 Ekim 2017'ye ertelendi.

T24Derleyen: T24

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