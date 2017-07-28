Aydın Engin'den Mahkeme Başkanı'na: Abant toplantılarına katıldım, açılışı da Cemil Çiçek yaptı!

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet gazetesinin yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın 4’üncü duruşmasında savunma yapan Cumhuriyet yazarı Aydın Engin, Mahkeme Başkanı’nın “Abant toplantılarına katıldınız mı?” sorusunu “3 Abant toplantısı izledim. Cemil Çiçek de açılış konuşmasını yapmıştı. Bir sürü AKP vekili vardı demeyeceğim” diye yanıtladı.

Aydın Engin’in Mahkeme Başkanı’nın “İletişim kayıtlarında sizinle irtibatlandırılan husus İsrail imamı Harun Tokak isimli şahıs ve 13 ByLock kullanıcısı ile görüşmelerinize ilişkin açıklamanız olacak mı? Abant toplantılarına katıldınız mı?” sorusuna verdiği yanıt şöyle:

“O zaman yasal olmayan bir örgütün paralelinde onun sözcüsü gibi davranan kişilerle telefonla iletişim kurmayı suç sayıyor soruşturma savcısı. Ben gazeteciyim. Görüştüğüm insan FETÖ'cü olur PKK'lı olur.

Harun Toprak FETÖ denen örgütün önde gelenlerindendir. O ve onun gibi kişilerle görüşmezseniz cemaat nedir ne değildir bilemezsiniz. Benim mesleğim bunu sorgulamaktır. Halkın haber alma hakkını ete kemiğe büründürmektir.

Cemaatin vitrinindeki kişilerle konuşmasaydım Cumhuriyet okurları daha darbe teşebbüsü olmadan AKP ile Cemaat arasında bir şey görünmüyorken ortada iz yokken haberci olarak ben ortaya koydum. Bunu onlarla konuşmadan yapamam. Ben görevimi yaptım ve iyi yaptım.

Savcının eksik bıraktığını söyleyeyim: Ben 3 Abant toplantısı izledim. Cemil Çiçek de açılış konuşmasını yapmıştı. Bir sürü AKP vekili vardı demeyeceğim. İzledim evet.

Bakire gazeteci olmaz. Ben son Abant toplantısına gittiğimde Cemaat'in vitrinindekilerin orada olmadığını ve tüydüklerini yazdım. Bu sorular sormamıza neden olan bir ipucudur. O yüzden övünerek söylüyorum.

Ben 15 Temmuz olduğunda şaşırmadım. Çünkü bir hazırlık olduğu çok belliydi. Ben Gülen okullarının ne olduğunu gazetelerden öğrenmedim. Moskova ve Uganda'daki okulları ziyaret ettim ve Cemaat'in ne yapmaya çalıştığını nasıl örgütlendiğini orada gördüm. Savcı iyi araştırsaydı bulurdu bunları da”

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