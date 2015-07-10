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AKP iktidarında İslamcı ajanlar tartışması

Zaman yazarı Ali Bulaç'ın başlattığı "devlete çalışan İslamcı ajanlar" tartışması giderek büyüyor. AKP'ye yakın yazarların tepki gösterdiği bu söyleme bazı çevrelerden ise destek geldi. Bulaç'ın bu çıkışını Erdoğan ve AKP düşmanlığına bağlayan AKP'ye yakın yazarlardan Hayrettin Karaman, Kemal Öztürk ve Ahmet Kekeç gibi isimler ağır ifadeler ve suçlamalarla Bulaç'a yüklendi. Mümtaz'er Türköne ve HDP'li Altan Tan ise Ali Bulaç'ın söyleminde haklı olduğunu savundu.

T24Derleyen: T24

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