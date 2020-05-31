"Zynga, Türk oyun şirketi Peak'i 1,8 milyar dolara satın alıyor"

Dünyanın en büyük mobil oyun şirketlerinden Zynga'nın 2018 yılında satın aldığı Gram Games'in ardından bir başka Türk oyun şirketi Peak(Peak Games)'i 1.8 milyar dolara satın alacağı iddia edildi.

Zynga, daha önce 2017 yılında Peak'in sahip olduğu bazı oyunları 100 milyon dolara satın almıştı. Webrazzi'den Arda Kutsal'ın haberine göre ise Zynga bugünlerde Peak'i 1.8 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor. Söz konusu satın alma gerçekleşir ise bugüne kadar internet alanında gerçekleşmiş en büyük satın alma olacak. Bugüne kadar en büyük satın alma Alibaba'nın Trendyol'a yaptığı 728 milyon dolarlık yatırım idi.

Peak'in ortaklık yapısında Earlybird Verwaltungs GmbH yüzde 43,32 ile çoğunluğu elinde bulunduruyor. Kurucu Sidar Şahin yüzde 21,34 ortaklığıyla bireysel olarak çoğunluğu elinde bulunduruyor. İkinci bireysel çoğunluk ise yüzde 7,74 ile Evren Üçok'ta.

Webrazzi'de yer alan habere göre ödeme bir kısmı nakit, bir kısmı ise Zynga hissesi şeklinde olacak. Söz konusu satış gerçekleşirse ilk Türk unicorn (1 milyar dolarlık değeri aşan girişim) anlamına geliyor.