Zverev'in gözü ilk Grand Slam zaferinde

Alman tenisçi Alexander Zverev, ilk Grand Slam zaferini kazanmak için sahip olduğu motivasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Amerika Açık finalinde setlerde 2-0 öne geçmesine rağmen Dominic Thiem’e mağlup olan Alexander Zverev, ilk Grand Slam zaferini elde etmek için her zamankinden daha aç ve motive olduğunu söyledi.

"Hepsini kazanmak isterim"

Zverev, "Bu yenilgi beni daha da aç bir hale getirdi. İlk Grand Slam kupamı kazanmaktan sadece iki puan uzaktaydım ama günün sonunda başaramadım. Bunlara da bakmanız gerekiyor. Bu yıl başarılı olmak için her zamankinden daha motive olduğumu hissediyorum. En iyi şansa sahip olabilmek için oyunun her yönünde kendimi geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

Geçen hafta Meksika Açık finalinde Stefanos Tsitsipas’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan 23 yaşındaki tenisçi, hangi Grand Slam’i önce kazanmak istediğiyle ilgili gelen soruya şöyle cevap verdi, "Bu konuda çok seçici değilim. Hepsini kazanmak isterim ama sert ve toprak kortta daha rahat hissediyorum"

Zverev, "Önümüzdeki haftaları iple çekiyorum. Yine de şu anda Grand Slam turnuvalarını çok fazla düşünmemeye çalışıyorum çünkü hala zaman var. Öncesinde dört tane Masters 1000 turnuvaları var. Ayrıca başka büyük turnuvalar da var. Buna odaklanmaya, bu turnuvalarda rekabet etmeye ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.