Zverev erken veda etti

Erkekler tenisinde bu sezon sergilediği performansla dünya klasmanında 4 numaraya kadar yükselen Alexander Zverev'in Paris Masters Turnuvası’nda Robin Haase’e 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya erken veda etti.

4 numaralı seribaşı olarak katıldığı turnuvadaki ilk maçında Robin Haase ile karşılaşan Zverev, rakibine 6-3, 2-6 ve 2-6'lık setlerle mağlup olarak Paris macerasını erken sonlandırmak zorunda kaldı.

İlk seti oldukça rahat bir şekilde hanesine yazdırdıktan sonra adeta kontak kapatan 20 yaşındaki tenisçi, ikinci servislerinden sadece %38 oranında puan çıkardığı maçta ilk servisten %78, ikinci servisten %74'lük puan çıkarma oranıyla oynayan rakibinin geri dönüşüne karşı koyamadı.

Önemli bir galibiyet alan Haase'nin bir sonraki turda rakibi Juan Martin del Potro-Joao Sousa maçının galibi olacak.

Alexander Zverev bu sezon sırasıyla Montpellier, Münih, Roma Masters, Washington ve Rogers Cup'ta şampiyonluğa ulaşarak tenis dünyasının dikkatini çekmişti.