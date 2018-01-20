Zverev, Avustralya Açık'a veda etti

Avustralya Açık tek erkekler üçüncü turunda 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, Güney Koreli rakibi Hyeon Chung'a 7-5, 6-7, 6-2, 3-6 ve 0-6'lık setlerle mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Dünya sıralamasının 59. basamağında yer alan rakibi karşısında galibiyete bir set kadar yaklaşmasına karşın maçın sonunu getiremeyen Alman tenisçi, Avustralya Açık'a geçtiğimiz yıl olduğu gibi üçüncü turda havlu attı.

Kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında dördüncü tura yükselen Chung ise Avustralya Açık tek erkekler ana tablosunda dördüncü tur gören ilk Güney Koreli olarak tarihe geçti.

Hyeon Chung turnuvanın dördüncü turunda, Novak Djokovic ile Albert Ramos-Vinolas maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.