Zürih’teki soruşturmada yeni bulgular

Zürih polis yetkililerinin bugün yaptığı açıklamaya göre, saldırının düzenlendiği caminin yakınında bulunan cesedin kime ait olduğu belirlendi. Silahlı saldırının faili olduğu tahmin edilen kişinin 24 yaşında ve Gana kökenli olduğu belirtildi. Polisin verdiği bilgilere göre saldırının ardından intihar eden failin, Pazar günü bir çocuk bahçesinde bir kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor.

Zürih'de dün akşam düzenlenen saldırıda 30, 35 ve 56 yaşında üç kişi yaralanmıştı. Polis yetkilileri, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Saldırganın dün akşam Zürih Tren Garı yakınındaki camiye gelerek, ateş açtığı belirtildi. Ancak saldırının nedeni henüz belirlenemedi.

Polisin verdiği bilgilere göre, saldırının bir terör eylemi veya radikal İslamcı IŞİD ile bağlantısının olmadığı tahmin ediliyor. Zürih Kantonu Emniyet Müdürü Christiane Lentjes Meili, saldırganın okültizmle ilgilendiğini, evinde yapılan aramada bununla ilgili nesnelerin bulunduğunu söyledi.

Polis tarafından bilinen 24 yaşındaki Ganalı'nın yalnız yaşadığı ve geçen Cuma günü işinden ayrıldığı belirtildi. Saldırganın psikolojik sorunları olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Polis yetkilileri, saldırganın eylemde kullandığı silahın ruhsatlı olduğunu söyledi.

Saldırının düzenlendiği caminin daha önce Türklerin denetiminde olduğu, son dönemlerde ise camiyi başta Somalililer ve Eritreliler olmak üzere Afrikalı Müslümanların yoğun olarak ibadet için kullandığı belirtildi.

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afp, epd, JD/BÖ