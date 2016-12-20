Zürih’te camiye saldırı: 3 kişi yaralı

Zürih polisinden yapılan açıklamada, kimliği bilinmeyen bir kişinin dün akşam saat 17:30 sularında tren garı yakınındaki camiye gelerek etrafa ateş açtığı belirtildi. Görgü tanıkları da saldırganın koyu renk bir elbise ve bere takmış olduğunu anlattı.

Polis, saldırganın camidekilere birkaç el ateş açıtığını ve 30, 35 ve 56 yaşlarındaki üç kişiyi yaraladığını duyurdu. Yaralıların durumuna ilişkin açıklama yapılmadı. Olayın ardından camiye giriş çıkışların kapatıldığı öğrenildi.

Kaçan saldırgan aranıyor

Zürih polisi saldırı sonrasında kaçan ve 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen saldırganın arandığını, ayrıca saldırı sonrasında bölgeye yakın bir yerde bir ceset bulunduğunu ve olayla bağlantısının araştırıldığını duyurdu.

Saldırının düzenlendiği caminin daha önce Türklerin denetiminde olduğu, son dönemlerde ise camiyi başta Somalililer ve Eritreliler olmak üzere Afrikalı Müslümanların yoğun olarak ibadet için kullandığı belirtildi.

İsviçre’de geçtiğimiz aylarda birden fazla cami saldırılara hedef olmuştu.

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AFP/dw/ÇA/HS