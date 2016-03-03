Zürih Üniversite Hastanesi: Aşırı mutlu olmak kalbe zarar verebilir

Zürih Üniversite Hastanesi, European Heart Journal adlı tıp dergisinde yayınladığı araştırmasında, 'aşırı mutluluğun' yol açtığı 'duygusal stresin' kalbe zarar verebileceği belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; yayımlanan araştırmada, kalp kasıyla çevrili iki boşluktan biri olan kalbin sol karıncığındaki değişiklik olarak tanımlanabilecek 'takotsubo kardiyomiyopatisi' vakaları incelendi. Sonuçları ölümcül olabilen 'takotsubo kardiyomiyopatisi' vakalarının dörtte üçünün stresten kaynaklandığı belirlendi.

Her 20 vakadan birine, sevinçli anlardaki stresin neden olduğu ifade edilen araştırmada, bu durumun geçici olduğu ve insanların genellikle kendilerini daha sonra normal hissettiği kaydedildi.

1750 hastayı inceleyen araştırmacılar, şu nedenlere dayalı kalp rahatsızlıkları belirledi:

-Doğumgünü partisi

-Çocuğunu evlendirmek

-50 yıl sonra bir arkadaşla buluşmak

-Büyükanne olmak

-Tuttuğu rugby takımının maçı kazanması

-İkramiye kazanmak

Bu gibi olaylardan en çok etkilenenlerin ise menopoza giren kadınlar olduğu görüldü.

Araştırmacılardan Dr. Jelena Ghadri, "Takotsubo sendromuna yol açan nedenlerin daha önce sanıldığından daha çeşitli olabileceğini gösterdik. Takotsubo sendromu hastaları, sadece klasik kalbi kırık kişiler değil, olumlu duygular da buna neden olabiliyor." dedi.

İngiliz Kalp Vakfı yöneticilerinden Prof. Peter Weissberg ise, duygusal olayların kalbe nasıl geçici olarak zarar verdiğini belirlemek için daha birçok araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.