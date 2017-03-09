Zürih kantonu Çavuşoğlu'nun etkinliğine karşı çıkıyor

İsviçre'nin Zürih kantonu yetkililerinin Çavuşoğlu'nun planlanan referandum etkinliğini engellemeye çalışacakları bildirildi. Kanton yetkililerinin hükümete gerekli önlemleri alma talebinde bulunduğu belirtildi.

Zürih kantonunun güvenlik direktörü Urs Grob, çarşamba günü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada kanton yetkililerinin İsviçre hükümetine bir mektup göndererek, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun pazar günü Zürih'te planlanan referandum etkinliğini yapmasını engelleyecek önlemleri almasını talep ettiğini ifade etti.

Zürih güvenlik direktörlüğünün mektubunda, Türk hükümet yetkililerinin ziyaretlerinin Almanya'da yol açtığı yoğun tartışmalara dikkat çektiği bildirildi. Yetkililerin, bu nedenle Çavuşoğlu'nun İsviçre ziyaretinin yoğun protesto gösterilerine yol açabileceği ve çok sayıda polisin görevli olması durumunda dahi etkinliğin "sakin ve krize yol açmadan tamamlanabileceğinin" garantisi olmadığı ifade edildi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jean-Marc Crevoisier, sözkonusu talebin yer aldığı mektubun kendilerine ulaştığını AFP haber ajansına teyit etti. Sözcü, dışişleri bakanlığı ve emniyetin yetkililerden mevcut güvenlik durumuna ilişkin bir analiz istediklerini aktardı. Crevoisier, bir sonraki adımların bu analize göre atılacağına dikkat çekti.

İsviçre hükümetinin verdiği bilgiye göre Çavuşoğlu'nun İsviçreli yetkililerle planlanan bir görüşmesi bulunmuyor. Çavuşoğlu'nun İsviçre ve Avusturya'daki Türk konsolosluk yetkilileriyle görüşmeyi planladığı ve Zürih havalimanı yakınlarında İsviçre'deki Türk temsilcileriyle buluşmayı planladığı bilgisi verildi.

Hollanda'dan iptal haberi

Hollanda haber ajansı ANP çarşamba günü Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rotterdam kentinde planlanan anayasa değişikliğine yönelik referandum etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

Günlerdir Türk hükümet yetkililerinin anayasa değişikliği referandumu kapsamında Almanya'da düzenlemek istedikleri etkinliklere yönelik tartışmalar sürüyor. Hâlihazırda Almanya'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya'da düzenleyeceği referandum etkinliği iptal edilmiş, Çavuşoğlu konuşmasını Hamburg'daki Türk Başkonsolosluğu'nun rezidansında yapmıştı.

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AFP/GA/EC