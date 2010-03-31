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Yaşam

Zürafa yavrusuna takılıp öldü

Almanya’nın Leipzig kentindeki hayvanat bahçesinde, 12 yaşındaki dişi zürafa 6 günlük yavrusuna takılıp düşünce öldü.

31 Mart 2010 03:00

T24- Annesinin kendisine takılıp düşmesi sonucunda yetim kalan “Knopf” (Düğme) adı verilen 40 kg’lık minik yavru günde 5 kez biberonla besleniyor.

Hayvanat bahçesi yöneticilerinden Jens Hirmer, “Şimdilik sağlığı iyi. Günde 5 kez biberonla besleniyor. Hayatta kalma olasılığı yüzde 30” dedi. ‘Düğme’, bağışıklık sistemini güçlendirmek için ineklerden alınan ağız sütüyle besleniyor. Yavru zürafanın diğer anne zürafalar tarafından sahiplenilmesi halinde hayatta kalma olasılığının yükseleceği belirtiliyor.

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