-ZUMDİCK: GOL BÖLGESİNDE ETKİLİ OLAMADIK ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ralf Zumdick, Eskişehirspor karşısında gol bölgelerinde etkili olamadıklarını söyledi. Zumdick, Eskişehirspor'a 1-0 yenildikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, ofansif anlamda iyi olamadıklarını ve gol atamadıklarını belirterek, ''Oyunun genelinde gol bölgesinde etkili olamadık. Aldığımız yenilgi bizi hayal kırıklığına uğrattı ama önümüze bakmamız gerekiyor. Çok çalışarak, daha iyi olacağız. Gol yollarında etkili olmak için gerekli çalışmaları yapacağız'' diye konuştu. Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Sefer Yılmaz da maçın ilk yarısında iki tarafın da üretken olamadığını belirterek, şunları söyledi: ''İkinci yarıda oyuna iyi müdahale ettik. Golden sonra farkı da bulabilirdik. Sezonun ilk yarısının sonunda bir çıkışımız vardı. Bunu devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Bülent Uygun'un 8 maçlık cezası bu karşılaşmayla sona erdi. Hocamızın kulübeye gelmesiyle daha güçlü olacağız.''