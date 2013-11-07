Zulme uğrayan eşcinseller AB'ye iltica edebilecek

Avrupa Adalet Divanı, kendi ülkesinde zulüm ve işkenceye maruz kalan eşcinsellerin Avrupa Birliği üyesi ülkelere iltica talebinde bulunabileceğine karar verdi.

Mahkeme kararına göre, homoseksüelliğin suç olarak kabul edildiği ülkelerde yaşayanlar AB ülkelerine iltica edebilir.

Birçok Afrika ülkesinde eşçinseller hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

Uluslararası Af Örgütü tarafından Haziran ayında yayımlanan raporda, Sahraaltı Afrika'da homofobik saldırıların tehlikeli seviyelere ulaştığı uyarısı yapılıyordu.

'Özel bir sosyal grup'

Hollanda Devlet Konseyi mahkemeye, homoseksüellerin "özel bir sosyal grup" olup olmadığını ve hapis cezasına çarptırılma olasılığının zulüm olarak değerlendirilmesinin ne kadar geçerli olduğunu sordu.

Avrupa Adalet Divanı, homoseksüelleri hedefleyen yasaların varlığının onları ayrı bir grup haline getirdiği kararına vardı.

Ancak iltica talebinde bulunan kişinin ülkesinde cezalandırmanın fiilen uygulanıp uygulanmadığına, başvuru yapılan Avrupa ülkesi karar verecek.

Yani eşcinselliğin yasak olması tek başına iltica talebi sayılmayacak.

Uluslararası hukuka göre, zulme uğrayan bir sosyal grubun üyesi, bu kötü muamele insan hakları ihlali boyutuna ulaştığında mülteci olabiliyor.

(BBC Türkçe)