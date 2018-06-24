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Zülfü Tolga Ağar, Elazığ'da oyunu kullandı

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da, Ak Parti'den 3'üncü sıra milletvekili adayı olan İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar, oyunu Yunus Emre İlkokulu'nda kullandı

24 Haziran 2018 16:55

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ\'da, Ak Parti\'den 3\'üncü sıra milletvekili adayı olan İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar\'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar, oyunu Yunus Emre İlkokulu\'nda kullandı. 
Ak Parti\'nin Elazığ 3\'üncü sıra milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar, merkez Yunus Emre İlkokulu\'nda oyunu kullandı. Ağar, oyunu kullanmadan önce sandık  görevlileri ile tokalaşarak çalışmalarında başarılar diledi. Oyunu kullanan Zülfü Tolga Ağar, \"24 Haziran seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum\" dedi.

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