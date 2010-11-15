Zülfü Livaneli'den Londra'da konser

T24 - Siyasetçi, edebiyatçı ve sanatçı kimliği ile tanınan Zülfü Livaneli, 14 yıl aradan sonra geldiği Londra'da muhteşem bir konser verdi. Livaneli, “40 yıllık çalışmalarının ürünüö olarak nitelendirdiği eski şarkılarını seslendirdi.

Pazar akşamı Wood Green'ndeki 'The Dominion Centre'de düzenlenen 'Livaneli Londra Konseri' için kapılar 19.00'da açıldı.

Ünlü sanatçı ve ekibi, dinleyiciler salona alındığı sırada prova çalışmalarını sürdürdü.

Sponsor firmalarından verilen hediyelerin çekilişle dağıtılmasının ardından sahne çıkan Livaneli, aralarında İngilizler hayranlarınında bulunduğu yaklaşık bin kişiye seslendi.

Konserine her zaman olduğu gibi 'Merhaba' şarkısını seslendirerek başlayan Livaneli, konserde 'merhaba', 'güneş topla benim için', memleket kokulu yarim', atlının türküsü, ah benim sevdalı başım', 'kardeşim duymaz', 'kan çicekleri', 'karlı kayın ormanı',leylimley', 'özgürlük','odam kireç tutmuyor' gibi eski şarkılarından oluşan toplam 16 eserini seslendirdi.



Dakikalarca ayakta alkışlandı

Bugüne kadar eserleri John Baez, Maria Farandouri gibi sanatçılar tarafından yorumlanan Livaneli hayranlarının büyük bir beğeniyle izlediği konser yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. Her şarkı arasında bir anısını anlatarak seyircilerle diyalog kuran Livaneli, mükemmel performansıyla dinleyenlerine muhteşem bir gece yaşattı.Konser sonunda ise dakikalarca ayakta alkışlandı.



"Londra sevdiğim bir şehir"



Londra'da 14 sene sonra ilk konser verdiğini söyleyen Livaneli, “Londra'da ilk konserim 1978 yılında City Hall'de gerçekleşmişti. Daha sonra çok konser yaptım. Londra Film Festivali'ne fimlerimle geldim. En son konserimizde Royal Theatre'de olmuştu. Londra'da çok dinleyicimiz olduğunu biliyorum. Onlarla buluşmak beni ve arkadaşlarımı memnun ediyor" dedi.

Sanat yaşamı boyunca 300'e yakın besteye ve 30 film müziğine imza atan Livaneli Livaneli, Londra'nın dünyanın merkezlerinden birisi olduğunu ve her gelişinde buradaki değişimleri izlediği belirterek, “Burada herşey gayet güzel gidiyor. Londra çok sevdiğim bir şehir" diye konuştu.





