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Zülfü Livaneli ve Kardeş Türkler'den Cumhuriyet'e: Ne bir haram yedin, ne cana kıydın...

Kardeş Türküler ve Liveneli, Cumhuriyet çalışanlarıyla birlikte şarkı söyledi

06 Kasım 2016 17:14

Zülfü Livaneli ve Kardeş türküler,  "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla aralarında Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 9 yazar ve yöneticisi tutuklanan Cumhuriyet gazetesine destek konseri vermek için geldi. Kardeş Türküler ve Livaneli, Cumhuriyet çalışanlarıyla birlikte yaklaşık 45 dakika şarkı söylediler. 

Livaneli, "Bu bir konser değil, dostlar buluşması. Atatürk'ün adını verdiği, Atatürk'ün çizgisinden ayrılmayan Cumhuriyetteyiz" dedi. Livaneli, "Şu anda sahnede olan cumhuriyetçiler, aynı  şarkıdaki gibi ne bir haram yediler, ne cama kıydılar, aslanlar gibi gazetecilik yaptılar" diye konuştu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Türkiye Komünist Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu da Cumhuriyet’e destek için gazete binasına geldi.

 

31 Ekim'de Cumhuriyet gazetesinin yöneticileri ve yazarlarına yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat SabuncuKadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Önder Çelik, ve Hakan Kara tutuklanmış; Aydın  Engin, Hikmet Çetinkaya, Günseli Özaltay ve Bülent Yener adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

 

 

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