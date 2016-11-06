Cumhuriyet'e destek büyüyor

Zülfü Livaneli ve Kardeş türküler, "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla aralarında Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 9 yazar ve yöneticisi tutuklanan Cumhuriyet gazetesine destek konseri vermek için geldi.
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Livaneli, "Bu bir konser değil, dostlar buluşması. Atatürk'ün adını verdiği, Atatürk'ün çizgisinden ayrılmayan Cumhuriyetteyiz" dedi.
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Türkiye Komünist Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu da Cumhuriyet’e destek için gazete binasına geldi.