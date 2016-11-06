T24 LogoT24 Logo

Cumhuriyet'e destek büyüyor

06 Kasım 2016 23:13

18

Zülfü Livaneli ve Kardeş türküler, "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla aralarında Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 9 yazar ve yöneticisi tutuklanan Cumhuriyet gazetesine destek konseri vermek için geldi.

28

Livaneli, "Bu bir konser değil, dostlar buluşması. Atatürk'ün adını verdiği, Atatürk'ün çizgisinden ayrılmayan Cumhuriyetteyiz" dedi.

38

48

58

68

78

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Türkiye Komünist Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu da Cumhuriyet’e destek için gazete binasına geldi.

88

ETİKETLER

cumhuriyetdestekgaleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24