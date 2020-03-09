Zülfü Livaneli'nin son kitabı ABD'de “Serenade for Nadia” adıyla yayınlandı

Zülfü Livaneli'nin "Serenad" isimli son kitabı ABD'de “Serenade for Nadia” adıyla yayınlandı.

İpek Cem Taha, ‘Serenade for Nadia’nın tanıtımı için Amerika’ya giden Zülfü Livaneli’yi Columbia Üniversitesi’nde bir söyleşide ağırladı. Taha Yetkin Report'ta yayımlanan yazısında, "Tarihi vakaları bir tuval gibi kullanan yazar, Serenad’daki Maya Duran karakterinde olduğu gibi kendi yarattığı kahramanlarıyla şekillendiriyor romanlarını. Kitabın büyük ölçüde İstanbul’da geçmesi ve Türkiye’nin kendi yüzleşme gerektiren hikâyeleriyle ana hikâyenin iç içe sunulması, uluslararası okurlar için de farklı bir boyut olabilir." yorumunu yaptı.

Taha, "Koronavirüs'ünün ekonomileri ve insan ilişkilerini darmaduman ettiği şu günlerde, umuda, iş birliğine ve birbirimize güvenmeye çok ihtiyacımız var. Bu husus, geliştirilmeye çalışılan yeni tedavi ve aşılar kadar önemli… İşte müzik, edebiyat, ve Zülfü Livaneli gibi isimler, bu zor günlerde umut tazelememiz için önemli ilham kaynaklar" düşüncesini dile getirdi.

Taha'nı Yetkin Report'taki yazısı için tıklayın