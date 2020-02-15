Zülfü Livaneli ile Ayşe Hür arasında 'Kürt' tartışması

Bu paylaşımı alıntılayan Ayşe Hür, Livaneli’nin 2009 yılında yazdığı bir köşe yazısının bağlantısını paylaşarak “Kendi yazısını hatırlayamayan bir bunak mı yoksa saldırarak galip çıkmaya çalışan bir terbiyesiz mi? Okuyanlar karar versin. Alıntıladığım cümle yazının son satırında” dedi.

Hür’ün yazıyı anlamadığını söyleyen Livaneli ise karşılığında şunları yazdı:

"Akademisyen geçinen bir küfürbaz 2009 yazdığım ulusalcılığı eleştiren bu yazıyı kavrayamıyor ve ruhundaki karanlığı her yere bulaştırmak istiyor. Zavallı."

Livaneli’nin yazısında hangi ifade yer alıyor?

Hür ile Livaneli arasında polemiğe neden olan yazı 2009’da yazıldı.

"Kürtlerin Onuruna Hitap Edin" başlıklı yazıda Livaneli, Türkiye’deki ulusalcılığı eleştirmiş ve yazının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Karşılıklı saygı, sevgi. Kimsenin onuruyla, diliyle, kültürüyle oynamamak, kimseyi aşağılamamak.

Eğer Türkiye bunu yapabilecek devlet adamları yetiştirmiş olsaydı, inanın ki 50 bin canımızı yitirmezdik.

Ama “Sen yoksun, dilin de yok, ananla kart kurt diye konuşuyorsun!” derseniz, “Ben varım!” diyenleri de Diyarbakır Cezaevi’ne koyup işkence ederseniz, sonunda çıldırtırsınız insanları.

Bütün bunları Atatürkçülük maskesi altında yapmaksa başlı başına bir facia.

Siz hiç Mustafa Kemal’in “Kürt yoktur, dili kart kurt dilidir!” dediğini duydunuz mu?"

Hür: Atatürk'ün Kürtlere yönelik inkar, asimilasyon ve imha politikalarını görmezden gelirler

Ayşe Hür, daha sonra yaptığı paylaşımda, "ZL (Zülfü Livaneli), benim yorumu okuyana bırakarak aktardığım o cümleyi kendisine atfetmenin "alçaklık" olduğunu ima etti önce. Öz malı olduğunu ispatlayınca önce "mahluk", "zavallı", "akademisyen geçinen" hakaretleri, nihayet "anlamamışsın" demeler. Madem güzel bir cümleydi, niye alçaklık dedin?" diye yazdı. Hür, devamında şu tweetleri attı:

"Kürtleri sevmek, Kürtlere saygı duymak... Atatürk'ün Kürt politikalarını eleştirmiyorsanız, samimiyetinize inanmak zor arkadaşlar. Atatürk kelimesi kelimesine "kart kurt" demedi belki ama çok daha kötüsünü yaptı. Kürt dilini, Kürt varlığını, Kürt haklarını yok saydı, ısrar edeni ezdi. "Ay bu Kürt çocuğun sesi ne güzel" deyip Atatürk'ün Kürtlere yönelik inkar, asimilasyon ve imha politikalarını görmezden gelir; Atatürk'ün defalarca hapse attırdığı Nazım'ın sözlerini eleştirelere paratöner yaparlar.Bu riyakarlığa düşman olmayanın vicdanından şüphelenmek gerekir."

Kaynak: Independent Türkçe