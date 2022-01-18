Zülfü Livaneli’den Sezen Aksu açıklaması: Herkes sakin olsun, kimsenin inancına hakaret edildiği yok

Sanatçı Zülfü Livaneli, Sezen Aksu’nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısındaki “Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete, selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e” sözleri nedeniyle hedef gösterilmesine ilişkin olarak, “Herkes sakin olsun. Kimsenin inancına, peygamberine hakaret edildiği yok orada. Adem ve Havva şarkılara, türkülere girmiş, insanın başlangıcı olarak görülür.” dedi.

Medyascope'tan Sema Kızılarslan'a konuşan Livaneli, “Birden bire Sezen’in üzerine hücum başlattılar. Bu her an herkese olabilir. Çünkü kendilerinde hak görüyorlar. Bence herkesin biraz daha saygılı davranması lazım. Bu başka bir alan çünkü” diye konuştu.

Livaneli sözlerine şöyle devam etti:

“Ben kavga çıkarmaya çalışan değil, tam tersine yatıştırmaya, birleştirmeye çalışan bir insanım. ‘Peygamberimize hakaret ediliyor’ gibi bir klişe altında tahrik edilen insanlarımıza da seslendim. Bu böyle değil. Adem ve Havva meselesi hem dinen hem de folklorik bir öğedir. ‘Adem ve Havva’dan beri’ diye konuşulur, insanın başlangıcı görülür. Adem ve Havva ilahi değildir. Hz. Muhammed bile, ‘Ben ilahi, yani Tanrı değilim’ demiştir. Sezen’in üzerine bu şekilde gelmeleri bir dayanışma gerektiriyor. Dostum, abim Ahmed Arif ‘Anadoluyum Ben’ şiirinde, ‘Havva anam dünkü çocuk sayılır’ diye şiir yazmıştı. Yıllardan beri söylenir, okunur. Biraz sanatın alanı geniştir ve insanlar bunu kabul eder, kabul ettiği sürece de o toplum büyür, gelişir. Bu hoşgörüsüzlük ortamında bunu daha fazla tırmadırmaya gerek yok. Herkes sakin olsun. Kimsenin inancına, peygamberine hakaret edildiği yok orada. Adem ve Havva şarkılara, türkülere girmiş, insanın başlangıcı olarak görülür.”