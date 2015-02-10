Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi

Zühtü Arslan, 6'ya karşı 11 oyla yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi. Zühtü Arslan'ın görevi 13 Mart'ta mevcut Başkan Haşim Kılıç'tan devralması bekleniyordu, ancak Kılıç'ın emeklilik dilekçesini verdiğini açıklamasının ardından Arslan 13 Mart'ı beklemeden Başkan olacak.

Zühtü Arslan kimdir?

Zühtü Arslan, 1 Ocak 1964'te Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sorgun'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1987'de mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde "İnsan Hakları ve Sivil Özgürlükler" alanında, doktorasını da aynı fakültede Anayasa Hukuku alanında yaptı, 2002'de doçent, 2007'de profesör unvanını aldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2001 yılında bir süre çalışan Arslan, 23 Aralık 2010'dan itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürüttü.

2009'da Başkanlığına atandığı Polis Akademisi'nde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde "Anayasa Hukuku", "İnsan Hakları", "Devlet Kuramları" gibi dersler verdi. Ayrıca, 2000-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde "Turkish Public Law" dersini, 2003-2009 yılları arasında da Başkent Üniversitesi'nde "Hukuk ve Siyaset" dersi verdi.

Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 (3 Cilt) adlı kitapları bulunan Arslan'ın, "Constitutional Law of Turkey" başlıklı bir ortak kitabı ve "ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü' adlı bir derleme eseri bulunuyor.

Anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri bulunan Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulu'nca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçildi.

Arslan, evli ve dört çocuk babası.