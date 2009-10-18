Zuhal Topal eski fotoğraflarondan şikayetçi

Geçen yıl şarkıcı Korhan Saygıner ile dünya evine giren ünlü dizi oyuncusu ve tv programcısı ZuhalTopal bugünlerde oldukça dertli.



Nedeni ise internette evlenmeden önce bir dergi için çektirdiği seksi fotoğrafların dolaşması. Haftalık yayımlanan erkek dergisine, "seksi ev kadını" konseptinde pozlar veren Zuhal Topal konuyla ilgili sessizliğini koruyor.



Henüz genç bir oyuncuyken verdiği erotik pozlarla sıkıntılı günler geçiren Zuhal Topal'a yapılanı "haksızlık" diye nitelendiren sevenleri, "Meyve veren ağaç taşlanır. Tırmanışa geçen oyuncuya yapılan çirkin bir saldırıdır" dedi.

