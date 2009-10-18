Zuhal Topal eski fotoğraflarondan şikayetçi

Geçen yıl şarkıcı Korhan Saygıner ile dünya evine giren ünlü dizi oyuncusu ve tv programcısı ZuhalTopal bugünlerde oldukça dertli.
Nedeni ise internette evlenmeden önce bir dergi için çektirdiği seksi
fotoğrafların dolaşması. Haftalık yayımlanan erkek dergisine, "seksi ev
kadını" konseptinde pozlar veren Zuhal Topal konuyla ilgili
sessizliğini koruyor.
Henüz genç bir oyuncuyken verdiği erotik pozlarla sıkıntılı günler
geçiren Zuhal Topal'a yapılanı "haksızlık" diye nitelendiren sevenleri,
"Meyve veren ağaç taşlanır. Tırmanışa geçen oyuncuya yapılan çirkin bir
saldırıdır" dedi.