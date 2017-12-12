Zuhal Olcay'a 'Erdoğan'a hakaret' davası; 4 yıla kadar hapsi isteniyor

Zuhal Olcay'a, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sinema ve tiyatro oyuncusu-sanatçı Zuhal Olcay hakkında 5 Ağustos Cuma akşamı Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sözcü'den Yalçın Bel'in haberine göre, 7 Ağustos tarihinde ‘155 Polis İmdat' ihbar hattına yapılan şikâyet üzerine Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'nce sanatçının şarkı söylediği gecenin video görüntüleri incelenip düzenlenen evrakla birlikte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda sanatçının söylediği şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarladığı ve şarkı söylerken Cumhurbaşkanı'na yönelik el işareti yaparak alenen hakaret ettiği iddia edildi.

Suçlamaları kabul etmedi

Zuhal Olcay, ifadesinde “Boş vermişim dünyayı” isimli şarkıyı “Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş hepsi yalan bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya” şeklinde yorumladığını kabul ettiğini söyledi. Sahnede içkiyi fazla kaçırdığını el hareketini sahnenin ön kısmında bulunan bir seyircinin laf atması üzerine yaptığını, seyircilerinde içki aldıklarını o esnada alkolün verdiği durumla hoş olmayan hareketler yapmış olabileceğini belirterek bu hareketin Cumhurbaşkanına hakaret ile bağdaşmayacağını beyan ederek suçlamaları kabul etmedi.

Zuhal Olcay’ın şarkı sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarladığı ve yaptığı el hareketinin Cumhurbaşkanı'na yönelik olduğu iddiasıyla önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.