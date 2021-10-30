Zuhal Olcay’dan AKP çıkışı: Her ne kadar davet edilmediysek de açılışa, orası bizim zaten

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Tekirdağ’da konser veren Zuhal Olcay; “Bu gece açılışı yapılan ve daha önce defalarca sahnesinde defalarca oynadığım AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) bir oyun daha oynamadan gitmeyeceğim. Her ne kadar davet edilmediysek de açılışa, orası bizim zaten. Orayı çok seviyorum. Orada oynamadan ölmeyeceğim” dedi.

Sanatçı Zuhal Olcay, Tekirdağ’da bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen baloda konser verdi. Olcay, sahnede şunları söyledi:

“Benim O’na (Atatürk) ayrıca müteşekkir olduğum bir şey var. Ben O’nun Ankara’da kurduğu Devlet Konservatuarı’nda, beş yıl parasız yatımı okuyarak mezun oldum. O’na bambaşka çok daha fazla şükranla bağlıyım. Ahtım olsun, bu gece açılışı yapılan ve daha önce defalarca sahnesinde defalarca oynadığım AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) bir oyun daha oynamadan gitmeyeceğim. Her ne kadar davet edilmemişsek de açılışa, orası bizim zaten. Orayı çok seviyorum. Orada oynamadan ölmeyeceğim.”

Konserden elde edilen gelirin; Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Yardımseverler Derneği ve Muhtaç Çocukları Koruma ve Topluma Kazandırma Derneği’ne bağışlanacağı belirtildi. (ANKA)