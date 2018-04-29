T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Zuckerberg'in 2018 hedefi: Facebook'u düzeltmek

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, her yıl gerçekleştirmek için kendisine yeni bir hedef seçer. Zuckerberg'in 2018 yılı için seçtiği hedef ise sosyal medya platformu Facebook'taki sorunları çözmek.

29 Nisan 2018 20:30

İş insanı Mark Zuckerberg'i kurucusu olduğu Facebook'tan takip edenler bilir, her yıl gerçekleştirmek için kendisine yeni bir hedef seçer.

Zuckerberg'in 2018 yılı için seçtiği hedef ise sosyal medya platformu Facebook'taki sorunları çözmek.

söyledi

Zuckerberg, platformda çok sayıda hatanın ortaya çıktığını ve araçların kötüye kullanılmasının önüne geçemediklerini aktardı.

İş adamı, bunun kişisel bir hedef olmadığını da kabul etti.

Sosyal medyada da Facebook'un CEO'su olarak görevinin zaten bu olduğunu söyleyen kullanıcılar oldu.

Zuckerberg aynı zamanda teknolojinin merkeziyetçiliği sorgulaması açısından insanların lehine olduğunu, ancak son zamanlarda kullanıcıların bu konuda ümidinin de çok kalmadığını belirtti.

Bu konuda da Facebook'un mottosunda olduğu gibi gücü tekrar insanların eline vermek için çalışacağını söyledi.

2004 yılında Facebook'u kuran Zuckerberg, 2009 yılından beri her senenin başında kendisine hedefler seçiyor.

Bunlar arasında Mandarin Çincesi öğrenmek, her ABD eyaletini gezmek, evi için bir yapay zeka geliştirmek, 52 kitap okumak gibi maddeler vardı.

Facebook son zamanlarda 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerini etkileyecek şekilde yalan haberlerin türemesine izin vermekle eleştirilmişti.

- Her gün kravat takmak

- Mandarin Çincesi öğrenmek

- Sadece kendi avladığı etleri yemek

- Facebook dışında her gün yeni biriyle tanışmak

- Her hafta bir kitap okumak

- Evi için basit bir yapay zeka yapmak

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FacebookMark ZuckerbergZuckerbergFacebook CEOMandarinABDAmerikanHerSadeceEvi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24