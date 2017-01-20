Zuckerberg'den ada halkına toprak davası

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, 2014 yılında 100 milyon dolara arazi aldığı adanın yerlilerine topraklarını satmaları için dava açtı.

Dünyanın en zengin altıncı insanı olan Zuckerberg, Hawaii'deki Kauai adasının kuzeyinde yaklaşık 3 kilometre karelik bir arazi almıştı.

İş dergisi Forbes, bu toprakların yaklaşık 100 milyon dolara alındığını yazmıştı.

Zuckerberg'in sahip olduğu arazi, beyaz kumlu bir kumsalı, eski bir şeker kamışı tarlasını ve organik bir çiftliği de kapsıyor.

Ancak bu arazide bölgenin yerlilerinin sahip olduğu topraklar da bulunuyor.

Hawaii yasalarına göre tüm sahiller halka açık ve buna Zuckerberg'in arazisindeki sahil de dahil.

Zuckerberg'in adadaki komşuları da onun arazisinden geçerek sahile inebiliyor.

Facebook kurucusu ise yerel halkın kendi arazisi içinde kalan topraklarını satın alarak tam mülkiyete sahip olmak istiyor.

Zuckerberg'ün davayı 'sessiz tapu ve bölünme' yasasına dayanarak açtığı belirtiliyor.

1850 yılında 'Kulena Yasası' ile Hawaii yerlilerine yaşadıkları veya çalıştıkları topraklara sahip olma hakkı tanınmıştı.

Bu yasa nedeniyle adanın yerlileri ve onların çocuklarının ufak tefek araziler üzerinde hakları var.

Ancak ortada bir miras olmaması durumunda, bu araziler aile üyeleri arasında bölüştürülüyor.

'Sessiz tapu' yasası altında mahkemeden arazinin tüm sahiplerini bulması isteniyor.

Buna göre, topraklar satılıyor ve parası tüm sahiplere bölüştürülüyor ya da arazi açık artırmaya sunuluyor.

Zuckerberg Facebook'tan yaptığı bir paylaşımda, davayı toprakların sahiplerini bulup satıştan hakettikleri payı alabilmeleri için açtığını söyledi.

"Bu insanların çoğu sahip olduklarının farkında olmadıkları bir şey için para alacaklar. Kimse adadan kovulmayacak" dedi.

Aile üyelerinin adadan ayrılmış olmaları, ortada resmi belgeler olmaması ve arazilerin birden fazla kişiye ait olabilmesi toprakların kime ait olduğunu belirsizleştiriyor.

Zuckerberg arazide payı olan herkesin parasını alacağını söylüyor ancak topraklarını satmak istemeyenlerin açık artırmayı tercih etmesi durumunda da kimin galip geleceği oldukça açık.

Zuckerberg'in arazisindeki topraklarını satmak istemeyenlerin ayrıca mahkemenin uzun ve maliyetli olmasından dolayı geri adım atacakları tahmin ediliyor.

Geçen yıl Zuckerberg arazisinin etrafına taş bir duvar yaptırdığında da okyanus manzarasını kapattığı gerekçesiyle komşularını kızdırmıştı.