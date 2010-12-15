Zuckerberg Time tarafından yılın kişisi seçildi

T24 - Time dergisinin her yıl düzenlediği Yılın Kişisi anketinin sonuçları bugün açıklandı. Dergi editörleri ödüle halk oylamasının favori isimlerini değil Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i layık gördü.

Yapılan halk oylamasını ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait gizli belgeleri yayımlayarak dünyayı sarsan Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange, birinci sırada tamamlamıştı.

Anketi toplam 382 bin 23 oy ve 92 ortalamayla tamamlayan Assange’ın ardından ikinci sırada 233 bin 638 oy ve 80 ortalamayla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bulunuyordu.



Üçüncü sırada pop yıldızı Lady Gaga, dördüncü sırada ünlü televizyoncular Jon Stewart ve Stephen Colbert, beşinci sırada ise yine ünlü televizyoncu ve radyocu Glenn Beck vardı.



Sonucu editörler belirledi

Ancak anketin asıl sonucunu Time dergisi editörleri belirledi. Bugün yayınlanan Good Morning America isimli televizyon programında açıklanan sonuçlara göre toplamda 18 bin 353 oy ve 52 ortalamayla halk oylamasını 10'uncu sırada tamamlayan Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg "Yılın Kişisi" oldu.

