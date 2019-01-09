Zuckerberg teknolojinin geleceği alanında oturumlar düzenleyecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Facebook CEO Mark Zuckerberg, yıl boyunca teknolojinin toplum içindeki rolü, oluşturduğu fırsatlar ve zorluklar hakkında bir halka açık bir oturum serisi düzenleyeceğini duyurdu.

Facebook üzerinden yaptığı yeni yıl hedefleri paylaşımında Zuckerberg, “birkaç haftada bir” “gelecek, karşılaşılan ödünleşmeler ve izlenmesi istenilen konular” kapsamında konuşmak amacıyla çeşitli alanlardan uzman ve liderlerle bir araya geleceğini belirtti.

Zuckerberg, yapay zekadan bilgi akışını düzenleme, akıllı telefonlar ve internetin toplumu nasıl güçlendirebileceği alanlarındaki sorunları dile getirmek istediğini vurguladı.

Söz konusu hedefin yanında Zuckerberg, Mandarin dilini öğrenme, evi için yapay zeka sistemi kurma ve bütün ABD eyaletlerini ziyaret etmeyi hedefliyor.