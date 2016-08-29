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Yaşam
Deutsche Welle

Zuckerberg, Papa'yı ziyaret etti

Zuckerberg: Unutulmaz bir buluşmaydı

29 Ağustos 2016 23:21


Dünyanın en popüler sosyal ağı olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Papa Françesko'yu ziyaret etti. Vatikan Sözcüsü Greg Burke'nin açıklamasına göre, buluşmada Papa, Facebook'un yoksullukla mücadelede kullanılması önerisini gündeme getirdi.

Ayrıca görüşmede modern medya teknolojlerinin kültürlerin buluşmasına nasıl katkı sağlayabileceği ve dezavantajlı durumdaki insanlara umut verme konusunda ne şekilde faydalı olabileceği de konuşuldu.

Zuckerberg: Unutulmaz bir buluşmaydı

Zuckerberg, Faccebook'tan paylaştığı mesajında, "Ona, şefkat ve nezaketine, dünya genelinde farklı inançlara mensup insanlarla iletişime geçmenin yolları bulmasına ne denli büyük hayranlık duyduğumuzu söyledik" dedi. Facebook'un kurucusu, "Unutulmaz bir buluşmaydı. Samimiyet, dostluk ve insanlara yardım etmenin onun için ne denli önemli olduğunu hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ek'un düğününe katıldı

Zuckerberg'in görüşmeden önce, Vatikan'ın medya sekereterliği yetkilileri ile de bir araya geldiği bildirildi. Papa'yı ziyaret eden Zuckerberg'e eşi de eşlik etti.

Zuckerberg yakın arkadaşı olan Spotify'ın kurucusu Daniel Ek'n Como Gölü'ndeki düğününe katılmak için hafta sonu İtalya'ya gelmişti. Zuckerberg, Facebook hesabında Roma'da Kolezyum'un etrafında koşarken görüldüğü bir fotoğrafı da paylaştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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