T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Zuckerberg kullanıcı bilgilerine ilişkin ifade verecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Nisan (DHA) - Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, 11 Nisan’da ABD Enerji ve Ticaret Komitesi'ne, Facebook’un, kullanıcılarının bilgilerini nasıl koruduğu ve nasıl kullandığı konularında ifade verecek

04 Nisan 2018 19:45

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Nisan (DHA) - Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, 11 Nisan’da ABD Enerji ve Ticaret Komitesi\'ne, Facebook’un, kullanıcılarının bilgilerini nasıl koruduğu ve nasıl kullandığı konularında ifade verecek.
Facebook geçen günlerde 50 milyon kullanıcısına ait verilerin Cambridge Analytica adlı siyasi danışmalık şirketi tarafından ele geçirildiğinin ortaya çıkması sonrasında değer kaybetmiş ancak Zuckerberg kullanıcılarına ücretsiz hizmet vermenin en makul yolunun kullanıcı bilgilerini kullanmak olarak gördüğünü açıklamıştı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirNisan DHAFacebookMark ZuckerbergNisanda ABD EnerjiTicaret Komitesi FacebookunCambridge Analytica adlıZuckerberg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24