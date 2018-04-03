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Dünya
Deutsche Welle

Zuckerberg: Güvenlik sorununu çözmek birkaç yıl alacak

Veri skandalından dolayı zor günler geçiren Facebook'un kurucusu Zuckerberg, kullanıcıların veri güvenliğine ilişkin sorunların çözümünün birkaç yıl alacağını söyledi.

03 Nisan 2018 02:19

Amerikan haber portalı Vox'a konuşan Mark Zuckerberg, şirketinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünyayı sarsan veri skandalı nedeniyle zor zamanlar geçirdiklerini, ancak bu zamanları atlatacaklarını söyleyen Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Zuckerberg, kullanıcıların verilerini korumaya yönelik problemlerin çözülmesi için birkaç yıl zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Zuckerberg, söz konusu sorunları üç ya da altı ay içinde çözebilmeyi dilediğini, ancak tüm veri problemlerinin üstesinden gelebilmeleri için daha uzun bir zaman dilimine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Yaşanan sorunların nedenlerinden birinin de ''Facebook'un idealistliği'' olduğunu savunan Zuckerberg, insanların birbirleriyle sosyal ağlar yoluyla iletişim kurmalarına odaklandıklarını, ancak bunu yaparken ''bazı olumsuz kullanım özellikleriyle'' yeterince ilgilenmediklerini ifade etti.

Zuckerberg, Facebook ile Apple'ı karşılaştırarak sert eleştirilerde bulunan Apple CEO'su Tim Cook'a da yanıt verdi. Cook, "Apple'ın daha sağlam bir iş modeli var. Çünkü kullanıcıyı reklamcıya satmaktansa kullanıcıya ürün satıyor" diyerek bu nedenle şirketinin asla Facebook'un durumuna düşmeyeceğini söylemişti. Reklam destekli bir iş modelinin sağladıkları servisin ayakta kalabilmesinin tek yolu olduğunu söyleyen Zuckerberg, Facebook'u ücretli yapmaları halinde ''herkesin bu ücreti ödeyemeyeceğini'' vurguladı. Zuckerberg, Cook'un ‘'Facebook herhangi bir ücret ödemedikleri için kullanıcılarını önemsemiyor'' ithamını ise ''oldukça yüzeysel'' bulduğunu söyledi.

Skandal nasıl başladı?

Facebook veri skandalı, 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin Donald Trump'ın ABD'deki başkanlık seçimi kampanyasında görev alan Cambridge Analytica isimli analiz şirketi tarafından ele geçirildiğinin ortaya çıkmasıyla başlamıştı.

Cambridge Analytica Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix'in, söz konusu verilerin ABD seçimlerinde Donald Trump lehine kullanıldığını itiraf ettiği sözleri içeren gizli görüntüler basına yansımıştı.

Facebook kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, "hata yaptıklarını" kabul etmiş ve "Sizin verilerinizi koruma konusunda sorumluluğumuz bulunuyor ve eğer bunu gerçekleştiremiyorsak size hizmet vermeyi hak etmiyoruz" demişti.

DW,AFP,AP/SÖ,BK

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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