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Bilim / Teknoloji

Zuckerberg, Google'a rakip oluyor

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in yardım kuruluşu akademik araştırmalara yönelik bir arama motorunu satın aldı

24 Ocak 2017 18:00

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in yardım kuruluşu akademik araştırmalara yönelik bir arama motorunu satın aldı.

Mark Zuckerberg ve Eşi Priiscilla Chan tarafından oluşturulan Chan-Zuckerberg Girişimi yeni bir satın alma gerçekleştirdi. Facebook'un kurucusunun yardım kuruluşu olarak adlandırılan girişim Meta adı verilen bir start-up projesini satın aldı.

Akademik makalelere yönelik bir arama motoru olan Meta algoritmasında gelişmiş bir yapay zeka barındıyor. Satın alma sonrasında Facebook'tan yapılan açıklamayla Meta'nın geliştirileceği ve sonrasında ücretsiz olarak hizmete sokulacağı belirtildi.

Satın alma işleminin detayları ise açıklanmadı. Kanada merkezli start-up tarafından yapılan açıklamada da, "Meta bilim insanlarının materyallere ulaşma sürecini kolaylaştıracak ve çeşitlendirecek" ifadelerine yer verildi.

Google'nın da akademiye yönelik bir arama moturunun olmasından dolayı bu girişim Zuckerberg, Google'a rakip oldu şeklinde yorumlandı. 

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