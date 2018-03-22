Zuckerberg: Facebook'ta kullanıcı güvenliği için yeni önlemler alınacak

İstanbul 22 Mart (DHA) – Sosyal medya uygulaması Facebook\'un kurucusu ve girişimci Mark Zuckerberg, platformda kullanıcı güvenliğini sağlamak için yeni önlemlerin alınacağını açıkladı.

Zuckerberg, 50 milyon kullanıcı profiline ait verilerin Cambridge Analytica veri şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıkması üzerine olayla ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu önlemlerle, geçmişte yaşanmış \"olası kötüye kullanımlarla\" ilgili aksiyon almayı ve gelecekte benzer durumları önlemek için \"daha güçlü koruyucu önlemleri\" hayata geçirmenin hedeflendiğini vurgulayan Zuckerberg, alınması planlanan önlemleri şöyle sıraladı:

\"Platformun gözden geçirilmesi. 2014’te platformu değiştirmemizden önce, büyük miktarda bilgiye erişimi olan tüm uygulamaları, veri erişimini azaltmak amacıyla inceleyeceğiz ve şüpheli aktivitelerde bulunmuş her uygulamayla ilgili kapsamlı bir denetleme yapacağız.

\"Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiyi kötüye kullanan geliştiriciler tespit etmemiz durumunda bu geliştiricileri platformdan yasaklayacağız.

\"İnsanları kötüye kullanım hakkında bilgilendirme. Verilerini kötüye kullanmış bir uygulamadan etkilenen insanları bilgilendireceğiz. Bu, insanların ‘thisisyourdigitallife’ aracılığı ile verilerine ulaşılıp ulaşılmadığını öğrenebilmelerini sağlayan bir yöntemin geliştirilmesini de içeriyor.

\"Önümüzdeki süreçte, verilerin kötüye kullanımı nedeniyle bir uygulamayı kaldırırsak, o uygulamayı kullanmış herkese bilgi vereceğiz.

\"Kullanılmayan uygulamalar için erişimi kapatma. Eğer kişi bir uygulamayı son üç ay içinde kullanmadıysa, o uygulamanın kişinin bilgilerine erişimini engelleyeceğiz.

\"Facebook ile Giriş verilerinin kısıtlanması. Giriş Yap’ı değiştiriyoruz. Böylece, bir sonraki versiyonunda, uygulama incelemesi (app review) gerekmeksizin bir uygulamanın erişim talep edebileceği verileri sadece isim, profil resmi ve e-posta adresini kapsayacak şekilde kısıtlayacağız.

\"Bunun dışındaki herhangi bir bilgiyi talep etmek için bizim onayımız gerekecek.

\"İnsanları kullandıkları uygulamaları yönetmek konusunda teşvik etme. İnsanlara hesaplarının hangi uygulamalar ile bağlantıda olduğunu ve bu uygulamalara hangi verilerini kullanma izni verdiklerinin kontrolünü hâlihazırda insanlara gösteriyoruz.

\"Artık bu seçimleri çok daha belirgin ve kolay yönetilebilir hale getireceğiz.

\"Zayıf noktaları bulan kişilerin ödüllendirilmesi. Facebook’un Bug Ödül Programını, insanların uygulama geliştiricilerin de verileri kötüye kullanımı tespit etmeleri halinde Facebook’a rapor edebilmelerini sağlayacak şekilde genişleteceğiz.\"