Zuckerberg, Facebook'a verdiği zararı ilk kez itiraf etti

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, Mayıs ayındaki halka arzdan bu yana ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Zuckerberg, Facebook’un geçmişte yapmış olduğu hatalara değinerek öz eleştiride bulundu.

Dünyanın en büyük sosyal medya devine zor günler yaşatan halka arzın üzerinden geçen neredeyse dört aylık süre sonrasında basının karşısına çıkan Zuckerberg, TechCrunch Disrupt Konferansı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Facebook’un CEO’su, geleceğin “mobil cihazlarda yattığını ama geleceği yönlendirecek olan cihazların Facebook tarafından üretilenler olmayacağını” söyledi.

Zuckerberg, mobil teknolojinin önemine değindiği konuşmasında, geçmişte bu alanda izledikleri stratejinin yanlış olduğunu kabul etti. Zuckerberg ayrıca, Facebook’un ve Google gibi rakiplerinin bu tür cihazlar üretmesi gerektiği fikrini reddetti. Bu açıklama, Facebook’un kendi akıllı telefonunu sunmaya hazırlandığını düşünenleri şaşırttı.

Zuckerberg, TechCrunch sitesinin kurucusu Michael Arrington’ın sorusu üzerine, “kendi akıllı telefonlarını sunmanın çizdikleri strateji için çok yanlış olduğunu” ifade etti.

'Mobil stratejisinde büyük hatalar yaptık'

Zuckerberg’in konuşmasından en çok değinmesi gereken konulardan biri, halka arzdan bu yana hisse değerleri yüzde 50 düşen Facebook’un bu noktadan itibaren nasıl bir strateji izleyeceğiydi. Facebook hisseleri dün Nasdaq borsasında yüzde 3.4’lük artışla 19.43 dolardan kapandı. Hisselerin halka arz başında sunuldukları fiyat 38 dolardı.

Her zaman üzerinde gördüğümüz kapüşonlu sweatshirt’ünü bu sefer giymeyen Zuckerberg, yaşanan sıkıntıların en çok mobil stratejisindeki hatalarından kaynaklandığını üzerine basarak söyledi. HTML5 adını verdikleri ve uygulamaların çeşitli donanımlarda çalışmasını sağlayan teknoloji üzerine çok fazla odaklandıklarını söyleyen Zuckerberg, HTML5’in özel olarak tasarlanmış Apple cihazları gibi ürünlerde istedikleri performansı göstermediğini belirtti.

Zuckerberg, “Altı ay önce mobil stratejimiz oldukça kötü bir haldeydi” derken, o zamandan bu yana HTML5 teknolojisini bir kenara bıraktıklarını ve kullanıcıların Facebook ile etkileşimini artıran mobil uygulamalara önem vermeye başladıklarını ifade etti. 28 yaşındaki CEO ayrıca, mobil stratejisinde henüz çok fazla çalışma yapmaları gerektiğini, özellikle reklamcılığı tecrübeyle birleştirmenin formüle dökülmesi gerektiğini ifade etti. Zuckerberg, uzun dönemde, mobil reklam gelirlerinin masa üstü bilgisayarlardan elde edecekleri gelirleri geçeceğini söyledi ve “Karşımızda çok büyük bir fırsat var... Sorulması gereken soru, oraya nasıl varacağımız” dedi.

Hissler yükselecek mi?

Facebook’un hızla değer kaybeden hisseleri hakkında önceden açıklamada bulunmayan Zuckerberg, bu durumun çalışanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu kabul etti. Zuckerberg, “Borsa işlemlerindeki performansı bugüne kadar hayal kırıklığına neden oldu... Çalışanlarımız için iyi bir teşvik olduğunu söyleyemem” dedi.

Facebook çalışanlarının basında yer alan “inişli ve çıkışlı” haberlere alıştığını belirten Zuckerberg, “Onlar için önemli olan gurur duydukları işler çıkarmak” dedi.

Google'la rekabet ısınabilir

Zuckerberg, Facebook’un vizyonuna da değinerek, “20 yıl içinde dünyadaki tüm insanlar arasında bağlantı kurmayı başarmak istediklerini” söyledi.

Genç CEO, Facebook’un yakın zamanda sunabileceği ürünler hakkında bilgi vermezken, rakipleri Google’ın büyük üstünlük sağladığı ‘arama teknolojilerine ilgi gösterebileceklerini’ ima etti. Zuckerberg, her gün milyonlarca kullanıcının arkadaşlarını aramak için zaten milyarlarca arama girdisi yaptığını söyledi.

Zuckerberg, “Arama motorları size bir dizi cevaplar vermek için evrim geçiriyor... Facebook insanlara birçok spesifik sorunun cevabını vermek için özelleşmiş durumda. Arkadaşınızın son altı ay içinde hangi Sushi restoranlarında yemek yediğini ve en çok hangisini beğendiğini bile öğrenebilirsiniz” dedi.

Zuckerberg son olarak mobil stratejinin önemini yien vurguladı ve “insanların kullandığı mobil cihazlarla son derece iyi entegre olabilen bir sistem inşa etmek istediklerini” söyledi. (ntvmsnbc)