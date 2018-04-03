Zuckerberg, Cook'un Facebook eleştirilerine cevap verdi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Nisan (DHA) – Apple CEO’su Tim Cook’un, Facebook insanların özel bilgilerini ele alma konusunda yetersiz kaldığını söylemesinin ardından, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Cook’un eleştirilerini \"patavatsız\" bulduğunu söyledi.

Silikon Vadisi’nin iki büyük ismi arasındaki tartışma, Tim Cook’un geçen hafta kendisine sorulan, Cambridge Analytica skandalı ile karşı karşıya kalsa ne yapacağı sorusuna, “Ben böyle bir durum içinde olmazdım” yanıtını vermesiyle başladı.

Cook’un, sosyal medya platformlarını ücretsiz erişim sağlamak adına kullanıcı bilgisi satmakla suçlaması üzerine, Zuckerberg yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Kullanıcılardan para talep etmezseniz onları umursamıyorsunuz eleştirisi son derece patavatsız ve gerçekten uzak bir yorum. Dünyada herkese ulaşmayı amaçlayan bir platformsanız ve hedef kitlenizdeki herkesin yeterli parası olmadığını biliyorsanız reklam bazlı modeller bu sistemi ayakta tutmak için en akılcı yöntem” dedi.

Bazı şirketlerin daha fazla para talep adına bazılarının ise parasız hizmet vermek üzerine çalıştığını söyleyen Zuckerberg, “Biz Facebook olarak, kimseden para almadan, ücretsiz hizmet verebilmek adına çalışıyoruz” dedi.

Firmaların müşterilerine olan ilgileriniz daha fazla ödeme talep ederek göstermelerini absürt bulduğunu belirten Zuckerberg, “Aksine, şirketlerin tüketiclerden daha fazla ödeme talep ederek onlarla ilgilendiklerini göstermeye çalışmaları bana çok saçma geliyor” dedi.