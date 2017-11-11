Züccaciyeciler Derneği Başkanı: İhracatta hedef dünya dördüncülüğü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Ömer Ertuğrul Erdoğan, bu yıl sektör olarak ev, mutfak eşyaları ve endüstriyel mutfakla birlikte 4 milyar doların üzerinde ihracat hedeflediklerini belirterek, \"Sektör olarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünya ihracat liginde sektörümüzü dördüncülüğe çıkarabileceğimize inanıyoruz\" dedi.

ZÜCDER\'in düzenlediği 5\'inci Züccaciyeciler Çalıştayı, Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde başladı. Belek turizm merkezindeki bir otelde yapılan çalıştaya çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Çalıştayda gazetecilere sektörle ilgili bilgi veren ZÜCDER Başkanı Ömer Ertuğrul Erdoğan, \"Bu yıl ithalatımızın düşeceğini ve ihracatımızın daha fazla artacağını düşünüyoruz. Ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak endüstriyel mutfak ile beraber 4 milyar doların üzerinde 2017 senesinde ihracat yapacağımızı düşünüyoruz. İthalatımızın da 1.5 milyar dolar seviyelerinde kalacağını düşünüyoruz. 2.5 milyar dolar ihracat fazlası veren bir sektörün büyük oyuncularının neredeyse tamamı burada. Birbirleriyle ticaret hacimlerini nasıl geliştirecekleri ve artıracakları konusunda görüşmeler yapıyor\" dedi.

\"BİRİNCİ ÜLKE AÇIK ARA ÇİN\"

Türkiye\'nin ev, mutfak eşyaları ve endüstriyel mutfak sektörü ihracatıyla dünyada altıncı sırada yer aldığını vurgulayan Erdoğan, \"Hemen bizim üzerimizde Meksika ve ABD var. Bu ülkelerin de ihracatları bizim ihracatımızdan 500 milyon ile 1 milyar dolar seviyelerinin üzerinde. Birinci ülke açık ara Çin. Neredeyse dünya ev ve mutfak eşyaları sektör ihracatının yarısını Çin yapıyor. Biz sektör olarak önümüzdeki 5 sene içerisinde dünya ihracat liginde gerek yapmış olduğumuz bu tür organizasyonlar gerekse de derneğimizin aktif organizasyonları sonucunda sektörümüzü dünya dördüncülüğüne çıkarabileceğimize inanıyoruz. Bu da bizim stratejik hedefimizden bir tanesidir\" diye konuştu.

SEKTÖR KENDİNİ GELİŞTİRİYOR

Tasarım, Ar-Ge ve inovasyona verilen önem ve desteklerin önemine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Bu çalışmalar sonucunda da sektörün her geçen gün kalitede dünyanın en iyi kalitesine, fiyatta da ucuz ürünlerle rekabet edebilecek teknoloji ve altyapıya sahip olduğunu ve kendini geliştirdiğini düşünüyoruz. Ev ve mutfak eşyaları sektöründe porselenden cam eşyaya, plastikten metal tencere ve tavaya, elektrikli ev aletlerinden hediyelik eşyaya kadar her ürün grubunda bugün ülkemiz üreticisi veya ülkemiz markaları 100\'den fazla dünya ülkesine dünya kalitesinde ve dünya fiyatları ile ürün satabilen bir sektör haline gelmiştir.\"

FOTOĞRAFLI