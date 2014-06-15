T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zübeyir Aydar ile Remzi Kartal dahil 26 PKK'lıya 'tutuklanmama' güvencesi

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 PKK'lıya 3 ay içinde Türkiye’ye gelmeleri halinde 'tutuklanmama güvencesi' verdi

15 Haziran 2014 11:59

26 PKK’lıya güvence verildi

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, PKK’nın lider kadrosunda yer alan Zübeyir Aydar ile Remzi Kartal’ın da aralarında bulunduğu sanıkların Sürgündeki Kürt Parlamentosu ile Kürdistan Ulusal Kongresi’nin oluşumunda yer aldıkları iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapisle yargılandıkları davada verilen yakalama kararlarını kaldırarak, 3 ay içinde Türkiye’ye gelmeleri halinde “tutuklanmama güvencesi” verdi.

Özel yetkili mahkemelerin kapatılmasından sonra dosyayı ele alan Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, şimdiye kadar savunmaları alınamayan ve halen yurtdışında bulunan 26 sanık hakkındaki yakalama kararını kaldırdı ve 3 ay içinde Türkiye’ye gelmeleri halinde “tutuklanmama güvencesi” verdi. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, mahkemenin tutuklanmama güvencesi verdiği isimler şunlar:

“Zübeyir Aydar, Felemez Başboğa, Ali Haydar Aslıyüce, Mahmut Kılınç, Şengül Özbek, İlknur Şen, Mehmet Sıraç Bilgin, İsmail Özden, Ali Haydar Celasun, Ekrem Berkpınar, Ali Matur, Nejdet Buldan, Nizamettin Toğuç, Mehmet Ali Yiğit, Haydar Işık, Mehmet Taşkala, Remzi Kartal, Celal Özkan, Abdurrahman Çadırcı, Aziz  Doğan, Yaşar Ertaş, Elif Alataş, Ahmet Turhallı, Ökkeş Kolusarı, Şemsettin Aktaş ve Mesut Uysal.”

Sanıklar, 3 ay içinde Türkiye’ye dönerek mahkemede ifade vermeleri durumunda, CMK’nın “Sanığa Verilecek Güvence Belgesi” başlıklı 246. maddesi uyarınca tutuklanmayacaklar. Maddede, “Mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi halinde  tutuklanmayacağı hususunda bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence koşullara bağlanabilir” ifadesi yer alıyor. 

ETİKETLER

Zübeyir AydarRemzi Kartalpkktürkiyeteslim olmatutuklamamahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24