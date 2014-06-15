Zübeyir Aydar ile Remzi Kartal dahil 26 PKK'lıya 'tutuklanmama' güvencesi

26 PKK’lıya güvence verildi

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, PKK’nın lider kadrosunda yer alan Zübeyir Aydar ile Remzi Kartal’ın da aralarında bulunduğu sanıkların Sürgündeki Kürt Parlamentosu ile Kürdistan Ulusal Kongresi’nin oluşumunda yer aldıkları iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapisle yargılandıkları davada verilen yakalama kararlarını kaldırarak, 3 ay içinde Türkiye’ye gelmeleri halinde “tutuklanmama güvencesi” verdi.

Özel yetkili mahkemelerin kapatılmasından sonra dosyayı ele alan Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, şimdiye kadar savunmaları alınamayan ve halen yurtdışında bulunan 26 sanık hakkındaki yakalama kararını kaldırdı ve 3 ay içinde Türkiye’ye gelmeleri halinde “tutuklanmama güvencesi” verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, mahkemenin tutuklanmama güvencesi verdiği isimler şunlar:

“Zübeyir Aydar, Felemez Başboğa, Ali Haydar Aslıyüce, Mahmut Kılınç, Şengül Özbek, İlknur Şen, Mehmet Sıraç Bilgin, İsmail Özden, Ali Haydar Celasun, Ekrem Berkpınar, Ali Matur, Nejdet Buldan, Nizamettin Toğuç, Mehmet Ali Yiğit, Haydar Işık, Mehmet Taşkala, Remzi Kartal, Celal Özkan, Abdurrahman Çadırcı, Aziz Doğan, Yaşar Ertaş, Elif Alataş, Ahmet Turhallı, Ökkeş Kolusarı, Şemsettin Aktaş ve Mesut Uysal.”

Sanıklar, 3 ay içinde Türkiye’ye dönerek mahkemede ifade vermeleri durumunda, CMK’nın “Sanığa Verilecek Güvence Belgesi” başlıklı 246. maddesi uyarınca tutuklanmayacaklar. Maddede, “Mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi halinde tutuklanmayacağı hususunda bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence koşullara bağlanabilir” ifadesi yer alıyor.