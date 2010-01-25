Zübeyde Hanım makyajı 6 saat sürdü

T24- Veda filminde Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım rolünü canlandıran Dolunay Soysert'e tam 6 saat makyaj yapıldı.





Dolunay Soysert'e Makyaj Böyle Yapıldı Galeri İçin Tıklayınız









Veda Filmi Foto Galeri















Zülfü Livaneli'nin yazıp yönettiği "Veda" filmi, 26 Şubat'ta izleyicisiyle buluşacak. Salih Bozok'un anlatımıyla Atatürk'ün hayatının dönüm noktalarını beyazperdeye taşıyacak olan film, kadrosu, kostümleri ve savaş sahneleri kadar, oyunculara uygulanan profesyonel makyajla da dikkatleri çekti.





Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ın gençlik yılları için Dolunay Soysert'e üç saat süren bir makyaj yapıldı. Yaşlılık dönemi içinse bu süreiki katına çıktı. Oyuncu, altı saatlik makyajın ardından Zübeyde Hanım'ın yaşlı halini aldı. Ayrıca her iki makyaj için özel peruklar yapıldı.



Oscar adayı ekip



"Veda" filmi için, dünya sinemasında önemli bir yeri olan makyaj ve saç ekibi çalıştı. Makyaj ekibinin başında, "Apocalypto" filmiyle 2007 yılında Oscar'a aday gösterilen Vittorio Sodano yer aldı. Saç ekibinin başında ise "Apocalypto" ile Oscar, "Moulin Rouge" filmiyle Oscar ve Bafta ödüllerine aday olan, "The Josephine Baker Story" filmiyle 1991'de, "Rome" filmiyle 2006'da Emmy ödülünü kazanan Aldo Signoretti vardı. Proje için 150 adet gerçek saçtan peruk yapıldı.



Makyaj için öncelikle Dolunay Soysert'in yüzünün kalıbı alınarak, insan teni formuna eşdeğer haline getirildi. Ekip, Soysert'i Zübeyde Hanım'a benzetebilmek için her detayın üzerinde titizlikle durdu. Gençlik ve yaşlılık dönemleri için özel peruklar yapıldı.