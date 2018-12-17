ZTK'da yarın oynanacak rövanş maçlarının hakemleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) -

Ziraat Türkiye Kupası\'nda (ZTK) heyecan devam ediyor.

Yarın başlayacak ve 20 Aralık Perşembe günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak olan 5\'inci Tur\'da yarınki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu\'nun internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

18 ARALIK SALI:

13:00 1461 Trabzon - Ümraniyespor (Murat Erdoğan)

13:45 MKE Ankaragücü - Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Serkan Çınar)

15:00 Balıkesirspor Baltok - Çaykur Rizespor (Koray Gençerler)

17:00 Göztepe - Nazilli Belediyespor (Tugay Kaan Numanoğlu)

19:00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

20:30 Galatasaray - Keçiörengücü (Özgür Yankaya)