ZTK'da perşembe günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu

İSTANBUL (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci turunda 6 Aralık Perşembe günü oynanacak ilk ayak maçlarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan (TFF) yapılan açıklamada, 6 Aralık Perşembe günü saat 20.30\'da Ülker Stadyumu\'nda oynanacak Fenerbahçe - Giresunspor karşılaşmasını Özgür Yankaya\'nın yöneteceği kaydedildi. Karşılaşmada Yankaya\'nın yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ile Alpaslan Dedeş üstlenecek.

Perşembe günü oynanacak diğer maçların hakemleri şu şekilde:

- 6 Aralık Perşembe -

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

15.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor: Serkan Tokat

17.00 Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor: Ali Şansalan