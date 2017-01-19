Zschäpe’ye ‘cazai ehliyeti tam’ raporu verildi

NSU’nun hayatta kalan baş sanığı Beate Zschäpe hakkında bilirkişi olarak mahkemeye rapor veren psikiyatrist Henning Saß, Zschäpe’nin tam cezai ehliyete sahip olduğunu açıkladı. Saß, Zschäpe’nin sınırlı cezai ehliyete sahip olduğuna dair şartların ise bulunmadığına dikkat çekti. Psikiyatrist Saß, Zschäpe'nin iddianamenin öngördüğü biçimde yargılanması durumunda hapis cezasını takiben ihtiyati tutukluluk durumunun da gündeme gelmesinin mümkün olduğunu vurguladı. Uzman, Zschäpe’de kişilik bozukluğuna ilişkin ipuçlarına rastlanmadığını sözlerine ekledi.

Saß, eğer mahkeme yargıçları iddianamenin talebine uygun davranır ve Zschäpe’yi NSU’nun 10 kişiyi öldürme suçuna iştirak ettiği suçundan yargılayacak olursa, o durumda Zschäpe’nin ortam müsait olduğunda yine aşırı sağcı tavrını devam ettireceğinden “büyük bir olasılıkla yola çıkılabileceği’ni de vurguladı.

"Zschäpe dominant ve insanları manipüle etmeye eğilimli bir kişilik"

Zschäpe’nin NSU terör üçlüsünden şimdi hayatta olmayan iki aşırı sağcı militan arkadaşının iradesine boyun eğmek zorunda kaldığı yönünde mahkeme duruşmalarında yaptığı açıklamanın makul bir açıklama olmadığını belirten Saß, Zschäpe’nin aşırı sağcı çevrelerde “kendini savunmasını bilen” ve “kabul gören” bir üye olarak tanındığını söyledi. Psikiyatri uzmanı Zschäpe'yi “dominant ve insanları manipüle etmeye eğilimli” bir kişilik olarak tanımladı ve egoistçe, sürekli değişken ve diğer insanlarla empatiye açık olmayan özellikleri olduğunu da açıkladı.

Bilirkişi raporu mahkeme kararında etkili oluyor

2013 yılın mayıs ayından bu yana devam eden ve NSU terör örgütünün katliamlarında Zschäpe’nin rolünü araştıran davada söz konusu bilirkişi raporunun yargıçların kararına önemli etki yapabileceği belirtiliyor.

Zschäpe’ye verilecek hapis cezasını takiben ihtiyati tutukluluk durumu gündeme geliyor. İhtiyati tutukluluk cezasına çarptırılacak olursa o zaman sanığın tutukluluk süresi de uzamış olacak. Almanya’da yargılanan sanıklar ancak bilirkişinin söz konusu sanığı tehlikeli olarak nitelendirmediği durumda özgürlüğüne kavuşabiliyor.

Psikiyatrist Henning Saß’ın Zschäpe hakkında ‘cezai ehliyeti tam' raporu vermesi geçici raporda da yer almış ve biliniyordu. Şimdi ünlü psikiyatri uzmanının mahkeme önünde vereceği sözlü bilirkişi raporunun belirleyici olacağına işaret ediliyor.

Aşırı sağcı NSU terör hücresinin hayatta kalan baş sanığı olarak yargılanan 42 yaşındaki Beate Zschäpe'nin müebbet hapis cezasına çarptırılması gündemde.

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afp/dpa, ÇA/BÖ