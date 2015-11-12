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Dünya
Deutsche Welle

Zschaepe'nin ifadesi ertelendi

İlk kez ifade vereceği açıklanan NSU davasının baş sanığı Beate Zschaepe'nin ne zaman konuşacağına avukatı açıklama yaptı.

12 Kasım 2015 21:42

Beate Zschaepe'nin yeni savunma avukatı Hermann Borchert, müvekkilinin 8 Aralık'tan
önce ifade vermeyeceğini açıkladı. Fransız haber ajansı AFP ve Bavyera eyaletinin
yayın organı SWR'e konuşan Borchert, o sırada uzun zaman önce planladığı gibi
tatilde olacağını belirtti.

8 Aralık'tan önce yeni bir gelişme olmayacağını vurgulayan Borchert, bu konuda
mahkemeyi de yazılı olarak bilgilendirdiğini ifade etti. Borchert, Zschaepe'nin fikir
değiştirmesini beklemediğini, sadece bir talihsizlik olduğunu kaydetti.

Münih Eyalet Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya geçen salı günü ara verilerek
bir sonraki duruşma 17 Kasım'a ertelenmişti. Mahkeme heyetinin erteleme kararı
almasında iki başvuru etkili olmuştu.

Zschaepe'nin mahkeme tarafından davanın başlangıcında yasa gereği atanan savunma
avukatları davadan azledilmelerini talep etti. Zschaepe'nin atanmış avukatları Wolfgang
Heer, Wolfgang Stahl ve Anja Sturm Zschaepe'nin ifade vereceğini basından
öğrendiklerini açıklamıştı.

Aynı davada yargılanan başka bir sanığın avukatı da reddi hakim talebinde
bulunmuştu.

Aşırı sağcı NSU örgütünün üyesi Zschaepe, 8 Türk ve bir Yunan göçmenle bir Alman
polis memurunun öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Cinayetlerin diğer iki baş zanlısı
yakalanmadan intihar etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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