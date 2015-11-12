Zschaepe'nin ifadesi ertelendi

Beate Zschaepe'nin yeni savunma avukatı Hermann Borchert, müvekkilinin 8 Aralık'tan

önce ifade vermeyeceğini açıkladı. Fransız haber ajansı AFP ve Bavyera eyaletinin

yayın organı SWR'e konuşan Borchert, o sırada uzun zaman önce planladığı gibi

tatilde olacağını belirtti.

8 Aralık'tan önce yeni bir gelişme olmayacağını vurgulayan Borchert, bu konuda

mahkemeyi de yazılı olarak bilgilendirdiğini ifade etti. Borchert, Zschaepe'nin fikir

değiştirmesini beklemediğini, sadece bir talihsizlik olduğunu kaydetti.

Münih Eyalet Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya geçen salı günü ara verilerek

bir sonraki duruşma 17 Kasım'a ertelenmişti. Mahkeme heyetinin erteleme kararı

almasında iki başvuru etkili olmuştu.

Zschaepe'nin mahkeme tarafından davanın başlangıcında yasa gereği atanan savunma

avukatları davadan azledilmelerini talep etti. Zschaepe'nin atanmış avukatları Wolfgang

Heer, Wolfgang Stahl ve Anja Sturm Zschaepe'nin ifade vereceğini basından

öğrendiklerini açıklamıştı.

Aynı davada yargılanan başka bir sanığın avukatı da reddi hakim talebinde

bulunmuştu.

Aşırı sağcı NSU örgütünün üyesi Zschaepe, 8 Türk ve bir Yunan göçmenle bir Alman

polis memurunun öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Cinayetlerin diğer iki baş zanlısı

yakalanmadan intihar etmişti.