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Dünya
Deutsche Welle

Zschäpe'nin avukatları görevini bırakıyor

NSU davasında baş sanık Beate Zschäpe'yi savunan üç avukat davadan çekilmek için dilekçe verdi.

20 Temmuz 2015 15:12

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen NSU davasında baş sanık Beate Zschäpe'nin üç avukatı Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl ve Anja Sturm pazartesi günü verdikleri dilekçe ile davadan çekilme talebinde bulundu. Bu kararı etraflıca düşündükten sonra aldığını belirten Avukat Heer, karar neticesinde davanın yeniden başlamak zorunda olduğunun bilincinde olduğunu belirtti.

Avukatları ile arasının iyi olmadığı bilinen Zschäpe'ye mahkeme kısa bir süre önce yeni bir avukat atamıştı. 31 yaşındaki avukat Mathias Grasel Zschäpe'yi savunmak üzere davaya kısa bir süre önce müdahil olmuştu.

6 Mayıs 2013'te başlayan NSU davası iki yıldan bu yana devam ediyor. Pazartesi günü davanın 219'uncu duruşması yapıldı. Irkçı NSU örgütünün hayatta kalan tek üyesi Beate Zschäpe davanın başladığı günden bu yana suskunluğunu koruyor.

NSU örgütü, 200-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişinin ölümünün yanı sıra, bombalı eylemler ve banka soygunlarından sorumlu tutuluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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