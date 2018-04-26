Zschäpe'nin avukatları: En fazla 10 yıl hapis cezası almalı

10 kişiyi öldürmekten sorumlu tutulan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik davanın görülmesine Münih’te devam edildi. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında anı sanık Beate Zschäpe’nin avukatları Hermann Borchert ve Mathias Grasel salı günü başladıkları son savunmalarını tamamladılar.

Borchert müvekkilinin en fazla 10 yıl hapis cezası alması gerektiğini savundu. Avukat Borchert’e göre 43 yaşındaki Beate Zschäpe'nin NSU'nun işlediği cinayetler ve düzenlediği bombalı saldırılardan değil, sadece kundaklama ve hırsızlık suçlarına yardım etmekten ceza alması gerekiyor.

Borchert ve Grasel Başsavcılığın mütalaada, Zschäpe’nin NSU örgütünün işlediği cinayetler ve bombalı saldırılarda suç ortağı olması nedeniyle ömür boyu hapis cezası alması ve cezasının sona ermesinin ardından da gözetim altında tutulması yönündeki talebini de eleştirdi. Savunma avukatları cinayetler ve bombalı saldırıların örgütün intihar eden iki üyesi Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos tarafından işlendiğini, Zschäpe'nin suçun işlendiği hiçbir yerde bulunmadığını savundu. Avukatlara göre Zschäpe hiçbir zaman silah kullanmadı, saldırı ve cinayetlerin planlanması sürecinde de yer almadı.

Savunma avukatları salı günü başladıkları son savunmalarında Federal Başsavcılığı eleştirdi. Başsavcılığın olguları göz ardı ettiğini ya da iddianamedeki suçlamalara dair şüphe oluşturacak olayları dile getirmediğini ileri süren avukat Borchert, buna örnek olarak iddia makamının mütalaada Zschäpe'nin açıklamalarına yer vermediğini ifade etti. Borchert, "Zschäpe’nin açıklamaları mütalaadaki suçlamaların birbiriyle örtüşmesi için prensip gereği kabul edilmedi" dedi.

Daha fazlasını okumak için: NSU davasında Zschäpe'nin avukatı savcılığa yüklendi

Sanıklar için hangi cezalar isteniyor?

Federal Başsavcılık mütalaasında sanık Beate Zschäpe hakkında örgütün işlediği 10 cinayet için ömür boyu hapis cezası almasını talep etmişti. Başsavcı sanık hakkında her cinayet için ayrı ayrı ömür hapis cezası istemişti. Başsavcı mütalaasında Beate Zschäpe'nin aşırı sağcı örgütün tüm eylemlerindeki suç ortaklığının sabit bulunduğunu belirterek, Zschäpe'nin hapisten çıkması durumunda gözetim altında tutulması için de şartların oluşmuş olduğunu ifade etmişti.

Başsavcı mütalaada örgüte yardım etmekle suçlanan Andre E. ile aynı şekilde örgüte yardım etmekle suçlanan tutuklu sanık Ralf Wohlleben hakkında 12 yıl hapis cezası talep etti. Davanın diğer sanıkları ise Carsten S. ve Holger G. de NSU örgütüne işlenen cinayetlerde yardım sunmakla suçlanıyor. Başsavcılık Holger G.'nin beş yıl, Carsten S.'nin ise üç yıl hapis cezası almasını istedi.

NSU örgütü 10 kişiyi öldürmek, iki bombalı saldırı ve 15 soygun düzenlemekle suçlanıyor. Zschäpe ve diğer iki örgüt üyesi 1998 - 2011 tarihlerinde yeraltına inmişti. NSU'nun diğer iki üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt yakalanmadan intihar etmişti.

Dpa, Reuters, AFP / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe