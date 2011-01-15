Zsa Zsa Gabor'un bacağı kesildi

T24

Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Tıp Merkezinde görev yapan doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini, herhangi bir komplikasyon yaşanmadığını ancak sağlık durumu hassas olan ünlü aktrisin gözlem altında tutulacağını söyledi.Gabor’un eşi Prens Frederic von Anhalt da ünlü aktrise, kalp krizi geçirmesini ve tansiyon sorunu yaşamasını engellemek için ameliyattan önce operasyon konusunda bilgi vermediklerini belirtti.Bacağındaki iltihap nedeniyle antibiyotik tedavisi uygulanan Gabor, 2 Ocakta hastaneye kaldırılmış ve kangren teşhisi konulmuştu.Bir trafik kazasının ardından 2002 yılında kısmi felç geçirerek tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Gabor, 17 Temmuzda Los Angeles’daki evinde telefona uzanırken yere düşmüş ve kalça kemiğini kırmıştı.Ünlü aktrisin sağlık durumu temmuzda geçirdiği kalça kemiği ameliyatının ardından bozulmuştu."En göz alıcı aktris" kategorisinde, 1958 yılında Altın Küre’yi kazanan Gabor, evlilikleriyle gündemde oldu.Gabor dokuz evliliğinden ilkini, 1937’de evlenip 1941’de boşandığı Türk siyasetçi Burhan Asaf Belge ile yaptı. Ardından Conrad Hilton ile evlenen Gabor’un, bu evlilikten tek çocuğu Francesca Hilton doğdu.Zsa Zsa Gabor’un 1949 yılında evlenip 1954 yılında boşandığı George Sanders, 1970 yılında yine kendi gibi aktris olan ablası Magda Gabor ile evlendi. Prens Frederic von Anhalt ile 1986 yılından bu yana evli olan aktris, Anhalt Prensesi unvanını da taşıyor.