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Zsa Zsa Gabor'a özel yatak

Macar asıllı aktris, dün hastaneden taburcu oldu.

13 Ağustos 2010 03:00

T24- Geçen ay kalçası kırıldığı için hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Macar asıllı Amerikalı aktris Zsa Zsa Gabor kırık bölgeye protez takıldıktan sonra dün taburcu edildi. Gabor Los Angeles’ta bulunan evine döndü.


17 Temmuz’da telefona cevap vermeye çalışırken yatağından düşerek kalçasını kıran Gabor’a kazadan iki gün sonra protez takılmış, ancak ameliyatın ardından şoka giren oyuncunun taburcu edilişi iki hafta ertelenmişti.


Oyuncuyu evine getiren ambulans birçok paparazzi tarafından takip edildi. Gabor’un eşi Prens Frederic von Anhalt’ın, eşinin evlerinde rahat edebilmesi için 25 bin dolarlık bir hastane yatağı aldığı açıklandı.

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