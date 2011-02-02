Zsa Zsa Gabor hastaneye kaldırıldı

T24

Sözcüsü John Blanchette, doktorların, Gabor'un akciğerlerinde oluşan enfeksiyonu tedavi ettiğini, ünlü oyuncunun durumunun ağır olduğunu söyledi. Zsa Zsa Gabor, geçen ay kangren yüzünden sağ bacağının dizden kesilmesinden 8 gün sonra hastaneden taburcu edilmişti.Gabor'un durumu geçen temmuzda geçirdiği kalça kemiği ameliyatından sonra bozuldu. "En göz alıcı aktris" kategorisinde, 1958 yılında Altın Küre'yi kazanan Gabor, evlilikleriyle gündemde oldu. Gabor, dokuz evliliğinden ilkini, 1937'de evlenip 1941'de boşandığı, Murat Belge'nin babası Türk siyasetçi Burhan Asaf Belge ile yaptı. Ardından Conrad Hilton ile evlenen Gabor'un bu evlilikten tek çocuğu Francesca Hilton doğdu.Zsa Zsa Gabor'un 1949 yılında evlenip 1954 yılında boşandığı George Sanders, 1970 yılında yine kendi gibi aktris olan ablası Magda Gabor ile evlendi. Prens Frederic von Anhalt ile 1986 yılından bu yana evli olan aktris, Anhalt Prensesi unvanını da taşıyor.