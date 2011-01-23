-ZSA ZSA GABOR HASTANEDEN TABURCU OLDU LOS ANGELES (A.A) - 23.01.2011 - Macar asıllı Amerikalı oyuncu Zsa Zsa Gabor, kangren yüzünden sağ bacağının dizden kesilmesinden 8 gün sonra hastaneden taburcu oldu. Sözcüsü John Blanchette, Zsa Zsa Gabor'un ameliyat olduğu Ronald Reagen Hastanesinden, planlanandan yaklaşık bir hafta önce taburcu olduğunu belirterek, doktorlarının Gabor'un sağlık durumunun seyrinden memnun olduğunu kaydetti. 1950'lerin ünlü oyuncusu, 93 yaşındaki Zsa Zsa Gabor, geçen yıl temmuz ayında geçirdiği kalça ameliyatının ardından kaptığı enfeksiyon yüzünden kangren olması üzerine 14 ocakta ameliyat edilmişti. Bir trafik kazasının ardından 2002 yılında kısmi felç geçirerek tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Gabor, 17 Temmuzda Los Angeles'daki evinde telefona uzanırken yere düşmüş ve kalça kemiğini kırmıştı.